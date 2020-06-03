Потрясения в США: как один палестинец уронил всю Америку

Многие уже свыклись с тем, что палестинцы беспомощны перед гнетом оккупации Израиля, за которым стоит Америка, политика которой в немалой степени определяется сионистским лобби.

Да, Израиль сегодня кажется сильнее палестинцев, а Америка сильнее разобщенного Исламского мира, неспособного их защитить. Но реальная власть принадлежит одному Аллаху, который демонстрирует ее порой самым непридведенным способом. Что мы и наблюдаем на примере происходящих в Америке событий.

И речь идет не только о самом сотрясении изнутри порядка в стране, которая в последние десятилетия пыталась устанавливать свои порядки в Исламском мире, часто силой и не считаясь с жертвами. Речь о том, как и из-за чего произошло это сотрясение.

Наверное, все уже знают, что причиной без пяти минут гражданской войны, вспыхнувшей в США стало убийство полицейским Дереком Шовеном чернокожего американца Джорджа Флойда, которого он в неподвижном виде душил десять минут на глазах у свидетелей, снимавших это на камеры и выложивших потом в интернет.

Однако не менее символично, что причиной этого трагического инцидента стал ресторан Cup Food, принадлежащий палестинцу Махмуду Абумайяла (на фото в центре), чьи сотрудники и вызвали полицию в этот злосчастный ддля всеех участников этого происшествия день. Произошло это потому, что Флойд расплатился за свою покупку фальшивым 20-долларовым чеком. И персонал палестинского кафе, обнаружив это, закономерно вызвал полицию, однако, ни сделавшие это сотрудники, ни тем более его владелец Махмуд Абумайяла не могли предположить, что вместо разбирательства в ситуации один из полицейских задушит безоружного человека, совершившего (не исключено, что по ошибке) подлог на мелкую сумму. Результат известен - бунты и погромы охватили десятки городов Америки, поставив мировую державу на грань гражданской войны.

Из этой истории многие могли бы сделать свои выводы.

Угнетатели беззащитных - о том, что несмотря на кажущуюся мощь и непобедимость они сами абсолютно беззащитны перед Тем, Кто может обрушить их, сделав причиной этого выходца из угнетенного народа, владеющего кафе, с которым не расплатились за мелкую покупку.

Те, кто сопротивляются угнетению - о том, что несмотря на все свои усилия и жертвы они неспособны сделать то, что способен сделать Тот, который когда решит создать какую-то вещь, говорит "будь!" и она уже есть.

И первые, и вторые, а также другие обладатели рассудка - о том, что мы живем в мире, в котором все друг с другом связаны. Угнетение в Палестине, из которой люди разъезжаются по всему миру, может аукнуться в Америке, равно как и сотрясение Америки может ударить по нашедшим в ней приют жертвам ее же угнетения вроде Махмуда Абумайялы и других мусульман, чьи бизнес и имущество могут стать жертвами погромов.

И нет силы и мощи ни у кого кроме Аллаха, к которому и должны быть обращены устремления и мольбы обладателей рассудка.