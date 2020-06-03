Россия и Турция будут вместе работать над вакциной против коронавируса

Россия и Турция будут вместе разрабатывать вакцину от COVID-19. Об этом заявил в Twitter глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа после переговоров с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

По словам Коджи, в России признали эффективность применяемого в Турции лечения, и министры договорились о совместной разработке вакцины.

Коджа выложил фотографию российского министра, представляющую собою скриншот (снимок экрана) компьютера, из которого следует, что переговоры велись по видеосвязи в Skype 25 мая.

Напомним, что на данный момент около 10 лабораторий в мире — в США, Великобритании и Китае — перешли к этапу исследований на людях. Всего же, по данным Всемирной организации здравоохранения, разрабатываются не менее 133 потенциальных вакцин. 123 вакцины находятся на стадии доклинических испытаний, в том числе в Токийском университете (Япония), университете Тулэйн (США), университете Альберты (Канада) и университете Питтсбурга (США).

Впрочем, эксперты призывают не возлагать излишних надежд на создание потенциальной вакцины. По их словам, ее создание в конце концов может растянутся на годы, и это в лучшем случае. В то же время нет никакой гарантии, что такая вакцина будет создана вообще. Мир оказался не способен создать вакцины от очень многих многих вирусов, начиная от ВИЧ и вплоть до азиатских коронавирусов. Так что в итоге расслабляться нам очень рано.