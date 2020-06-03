В Кабуле взорвана мечеть в Зеленой зоне: убит популярный имам

Во вторник в результате взрыва в популярной мечети в укрепленной Зеленой зоне Кабула был убит известный имам и один прихожанин мечети.

Пока что ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв, а официальный представитель талибов* заявил в Twitter о непричастности их движения.

Громкий взрыв, произошедший в одной из самых известных мечетей города, вызвал ударные волны по всей обширной военизированной зоне, что вызвало сигналы тревоги в посольствах и международных офисах.

«К сожалению, сегодня вечером взорвалась бомба, заложенная террористами в мечети Вазир Акбар Хан», - заявил агентству AFP представитель министерства внутренних дел Тарек Ариан.

Мечеть расположена в центральной части Кабула у главного входа в Зеленую зону и доступна как внутри, так и за пределами строго контролируемой территории. В ней часто совершают намаз высшие руководители кабульской администрации.

По словам Ариана, среди убитых был имам Аяз Ниази. Он был хорошо известен в Кабуле, а его политически заряженные проповеди настолько пользовались популярностью, что прихожане слушали их даже на улице возле мечети.

Первоначально Ариан заявил, что нападение было совершено террористом-смертником, но судя по всему эту версию сейчас не поддерживают.

Сообщается также, что как минимум два человека получили ранения.

Представитель президента Ашрафа Гани назвал инцидент "отвратительной" атакой.

Последнее нападение на афганскую столицу произошло после того, как в понедельник поздно вечером в северной части страны было убито семь мирных жителей в результате взрыва бомбы на дороге. Власти Кабула обвинили во взрыве талибов.

Несмотря на недавнее кровопролитие, уровень насилия на большей части территории Афганистана снизился в целом с 24 мая, когда талибы объявили о трехдневном прекращении огня в ознаменование праздника Ид аль-Фитр.

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