Конференция стран-доноров по Йемену не смогла собрать нужную сумму

Во вторник ООН смогла собрать лишь половину требуемой гуманитарной помощи в размере 2,41 миллиарда долларов для Йемена, пострадавшего от войны и коронавируса, на конференции доноров, организованной Саудовской Аравией на пятом году ее военной интервенции.

На экстренной виртуальной конференции было собрано около 1,35 миллиарда долларов, а группы помощи предупредили, что вирус может нанести существенный ущерб Йемену после нескольких лет конфликта и из-за нехватки средств.

«Мы находимся в гонке со временем», - сказал в своем вступительном слове генеральный секретарь ООН Гутерриш.

«По оценкам агентств по оказанию помощи, им потребуется до 2,41 миллиарда долларов для покрытия жизненно важной помощи с июня по декабрь, включая программы по борьбе с Covid-19».

Без необходимого финансирования более 30 из 41 основных программ ООН в Йемене могут быть закрыты в ближайшие несколько недель, предупредил Гутерриш, призывая к «срочным действиям».

Но мероприятие по собранию взносов не достигло своей цели, собрав всего 1,35 млрд. долларов США от 30 стран-доноров.

Эта сумма составляет примерно половину от 2,6 млрд., собранных на прошлогодней конференции ООН по собиранию взносов для Йемена в Женеве.

«Мы приветствуем обещания, сделанные сегодня, но это все еще далеко от того, что необходимо для облегчения страданий», - сказал Ян Эгеланн, глава Норвежского совета по делам беженцев.

«Миллионы йеменцев сталкиваются с двойной катастрофой голода и глобальной пандемии».

Йемен уже охвачен наихудшим гуманитарным кризисом в мире: погибло более 100 000 человек, около четырех миллионов человек оказались перемещенными в результате войны и десятки тысяч страдают от недоедания и болезней.

Сейчас, когда распространяется коронавирус, около 5,5 миллионов человек рискуют лишиться доступа к еде и чистой воде в Йемене в этом году, согласно опросу, проведенному 24 международными группами помощи.

Гутерриш сказал, что в Адене, который служит сейчас столицей для правительства Хади, согласно сообщениям, уровень смертности от Covid-19 был "одним из самых высоких в мире".

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что для борьбы с быстро распространяющимся вирусом необходимо 180 миллионов долларов США.

Саудовская Аравия, ключевой участник конфликта, стала крупнейшим донором на мероприятии, пообещав пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов.

Великобритания, ведущий поставщик оружия в Саудовскую Аравию, предложила новый пакет помощи Йемену на сумму 160 миллионов фунтов стерлингов (200 миллионов долларов).

США, еще один поставщик оружия в королевство, заявили, что предложат 225 миллионов долларов, а Германия объявила 125 миллионов евро (139,8 миллионов долларов) в качестве помощи Йемену.

Объединенные Арабские Эмираты не собираются финансировать конференцию, несмотря на то, что являются еще одним ключевым игроком в конфликте в Йемене, а также в своей «хлопотной» деятельности на юге страны.

Саудовская Аравия, которая ведет интервенцию против поддерживаемых Ираном повстанцев хуситов, в последние годы предоставила Йемену помощь в миллиарды долларов.

Однако возглавляемую Саудовской Аравией коалицию также широко обвиняют в жертвах среди гражданского населения.

Представитель хуситов отклонил саудовскую конференцию как «глупую попытку (замаскировать) свои преступления», согласно телеканалу «Аль-Масира».

«Саудовская Аравия продолжает пытаться обелить роль своей коалиции в углублении гуманитарной катастрофы в Йемене, но совместное проведение мероприятия по финансированию никого не обманет», - говорит Афра Насер, исследователь из Human Rights Watch по Йемену.

«Коалиция под руководством Саудовской Аравии вместе с силами хуситов, которые жестоко расправлялись с гражданским населением и препятствовали оказанию помощи, должны немедленно ... положить конец гуманитарному кризису в Йемене, за который они все несут ответственность».