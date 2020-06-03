Шура Саудовской Аравии: нет брака без одобрения вали

Судебный комитет Совета шуры Саудовской Аравии отклонил предложение, которое могло бы позволить женщинам заключать брак без разрешения опекуна-мужчины (вали).

В субботу саудовская газета Аль-Рияд сообщила, что член совета Икбаль Дарандари призвала министерство юстиции сотрудничать с Высшим судебным советом для внесения поправок в необходимые законы и предоставления возможности взрослым женщинам самостоятельно вступать в брак.

Совет, который является официальным консультативным органом Королевства, отклонил это предложение, заявив, что присутствие опекуна-мужчины является ключевым условием для заключения брака.

Ссылаясь на заявление, опубликованное судебным комитетом, Дарандари «сняла» свое предложение, в то время как другие члены совета также отозвали просьбу о внесении поправок в законы, касающиеся различных видов разводов.

В общем, реформы реформами, но не все сразу. Саудовская шура демонстрирует, что не собирается отменять очевидные положения шариата, особенно в такой чувствительной сфере как семейные отношения.

В тоже время на этой неделе совет должен обсудить внесенные предложения Фейсала аль-Фадиля, главы экономического комитета, который предлагает отменить телесные дисциплинарные наказания, включая порку и казни, и заменить их «другими подходящими наказаниями, не противоречащими законам исламского шариата».

Как сообщается, альтернативные наказания будут направлены на реабилитацию, а не на смерть или унижение обвиняемого.

«Необходимость рассмотрения этого предложения стала более насущной, чем когда-либо. Это поможет улучшить имидж Королевства и его прав человека. Это поможет преодолеть разрыв с международным сообществом», - пишет Аль-Рияд.