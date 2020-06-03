Дубай снова открывает свои знаменитые торговые центры

Дубай разрешит полное открытие торговых центров и частных предприятий начиная со среды, сообщает его медиа-офис. Напомним, что сверкающий бизнес-центр Объединенных Арабских Эмиратов начал ослаблять карантинные ограничения в прошлом месяце.

Некоторые розничные и оптовые предприятия были уже открыты в мае, после проведения операций по стерилизации и социальной изоляции, наряду с кинотеатрами, спортивными залами, катками и крытым лыжным спуском.

Экономика Дубая, которая в значительной степени зависит от розничной торговли, туризма и гостиничного бизнеса, пострадала от карантина и ограничений на поездки, по мере распространения вспышки коронавируса.

Так авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае, самолеты которой до пандемии вылетали в 157 пунктов назначения в 83 странах, прекратила регулярные пассажирские рейсы в марте и с тех пор выполняла лишь несколько ограниченных рейсов.

В понедельник бывший президент Emirates Тим Кларк заявил, что перевозчику может потребоваться до четырех лет, чтобы возобновить полеты во всю его сеть.

В отчете Банка Америки говорится, что в 2020 году в Дубае может произойти спад около 5,5%, поскольку ожидается, что доходы сократятся в соответствии с моделью кризиса 2009 года.