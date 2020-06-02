Крым: новые обыски у крымских татар

В селе Курское Белогорского района Крыма прошел обыск в доме крымских татар. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

Российские силовики приехали в районе 8 часов утра. На месте работали сотрудники Росгвардии и ОМОН.

В доме проживает Шейде Асанова 1955 год рождения. По ее словам, силовики искали документы или предметы, связанные с «уголовным делом» в отношении ее сына.

«Мы к вам с обыском, что ваш сын состоит в этом формировании... батальон Номана Челебиджихана. Говорит: «Мы у вас обыск будем проводить». Я говорю: «Пожалуйста». «Символика есть, оружие и так далее?» – Я отвечаю: «Нет ничего». Ничего они не нашли», – сообщила Асанова.

По словам Шейде, ее сын, Рустем Асанов, с 2016 года проживает на материковой части Украины.

«Протокол составили против Рустема. Я от показаний отказалась. Мой сын, что я имею… Он поругался с отцом и уехал туда работать, женился. Звонить – иногда звонит сам, мы не звоним», – добавила она.

Сообщается также, что обыск проводил следователь следственного отдела управление ФСБ России, по постановлению Киевского районного суда от 3 марта 2020 года.