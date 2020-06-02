В мечети Чечни возвращается коллективный намаз

В Чечне мечети снова будут открыты для коллективных намазов, которые ранее приостановили в рамках карантинных мер с целью недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Сообщается, что от молящихся будут требовать либо соблюдать социальную дистанцию, либо надевать маски.
"После консультаций с муфтиятом республики принято решение возобновить проведение пятничных молитв в центральных мечетях районов и городских округов, также смягчаются требования к траурным обрядам. Естественно, всё это исключительно при условии строгого соблюдения мер предосторожности – от обеспечения социальной дистанции до наличия масок", - отметил Кадыров по итогам заседания Оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Также принято решение о возобновлении работы многих предприятий торговли и сферы услуг, МФЦ, стоматологической и медицинской практики.
В целом Кадыров характеризует эпидемиологическую ситуацию в республике как "стабильную".
Как сообщают «Кавказ.Реалии» в республике на 1 июня было зафиксировано 1247 заболевших коронавирусом.