Индия выслала пакистанских дипломатов за "шпионаж"

Министерство иностранных дел Индии заявило поздно вечером в воскресенье, что два чиновника из Верховной комиссии Пакистана в Дели были высланы за «шпионскую деятельность». Сам Пакистан назвал обвинения «необоснованным».

«Правительство объявило обоих этих лиц персонами нон-грата за то, что они занимались деятельностью, несовместимой с их статусом членов дипломатической миссии», - говорится в заявлении министерства.

По словам министерства, пакистанским дипломатам пришлось покинуть страну «в течение 24 часов», а временному поверенному в делах Пакистана был выдан «решительный протест» по поводу их предполагаемой деятельности.

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что оно "решительно отвергает необоснованные обвинения Индии", и назвало действия Дели "явным нарушением Венской конвенции ... особенно в и без того напряженной атмосфере".

Напомним, что Кашмир стал еще более серьезным источником напряженности в отношениях между региональными державами после того, как Дели в августе прошлого года лишил этот мусульманский регион полуавтономного статуса и ввел комендантский час.

В ответ Исламабад в то время заявил, что отзовет своего посла из Дели и вышлет индийского посланника.

Воскресное распоряжение о высылке было вынесено после того, как в начале мая немецкий суд заявил, что гражданин Индии предстанет перед судом в августе по обвинению в шпионаже в общинах сикхов и кашмирцев для индийских спецслужб.

В это воскресенье Пакистан вызвал временного поверенного в делах Индии, чтобы выразить свое «осуждение» приказа о высылке.

С момента обретения независимости Индия и Пакистан вели три войны друг против друга, в том числе две из-за Кашмира.