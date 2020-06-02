Саудовцы заявили, что сбили два хуситских беспилотника

Саудовская коалиция, которая сражается с йеменскими повстанцами, сбила два беспилотника, выпущенных хуситами в направлении Саудовской Аравии, сообщает официальное Саудовское новостное агентство со ссылкой на спикера коалиции Турки аль-Малики.

Коалиция заявила, что два беспилотника были запущены в направлении пограничного города Хамис Мушаит, и обвинила силы хуситов в нападении на гражданские объекты и жилые районы.

Между тем СМИ самих хуситов сообщили о десятках воздушных ударов, которые были нанесены в воскресенье военными самолетами коалиции в нескольких провинциях, включая Мариб, где боевые действия бушуют в течение последних трех месяцев.

Одностороннее прекращение огня, объявленное коалицией под руководством Саудовской Аравии в апреле, истекло на прошлой неделе, не приведя к постоянному перемирию, после того как движение хуситов отвергло это предложение.

Насилие продолжается в нескольких провинциях.