Группа сирийских племен выпустила заявление, в котором выразила свое несогласие с вербовкой Россией своих молодых людей для войны в Ливии на стороне Халифы Хафтара.

Сирийские кланы Маамара, Харб и Бани-Саба, а также Шараби в Хасаке и Камышлы осудили усилия российской ЧВК Вагнера по вербовке их сыновей в Ливию в поддержку мятежного ливийского генерала.

Кланы обвинили ЧВК Вагнера в применении давления и финансовых стимулов на фоне продолжающегося ухудшения экономической ситуации в Сирии, в том числе снижения стоимости сельскохозяйственных культур.

Заявление появилось вслед за сообщениями о том, что российскому офицеру грозит судебное преследование за то, что якобы он брал взятки со стороны офицеров и солдат за их размещение в Сирии. Об этом сообщила российская газета "Коммерсант" в прошлом месяце.

Руководство российской армии поручило майору Николаю Зекину выбрать «заслуживающих доверия солдат» для отправки в Сирию.

Однако его обвиняют в том, что он превратил операцию в рэкет, взимая с старших офицеров 50 000 рублей (700 долларов США), а с младших офицеров и солдат - 15 000 рублей (212 долларов США) за привилегию отправки в Сирию, где они могут получать более высокую заработную плату.

Другой офицер, Антон Даниловский, также якобы был причастен к взяточничеству и в результате заработал 140 000 рублей (2000 долларов), а Зекин заработал 340 000 рублей (4800 долларов), сообщает «Коммерсант».

Даниловский потерял звание капитана и ранее был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за получение взятки.

По данным Ъ, российским военнослужащим в Сирии выплачивают зарплату в размере 200-300000 рублей (2800-4200 долларов США) в зависимости от их звания. Они также могут зарабатывать деньги другими способами и получать статус ветерана и другие привилегии.