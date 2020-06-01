В Украине издали сборник интервью Джохара Дудаева

Украинское издательство "Залізний тато" ("Железный папа") выпустило сборник интервью первого президента Чеченской республике Ичкерия Джохара Дудаева. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

По словам владельца издательства Дмитрия Савченко, в книгу под названием "Лицар свободи" ("Рыцарь свободы") вошли интервью Дудаева, которые были в открытом доступе, а также предоставленные семьей первого президента Ичкерии. Они расположены в хронологическом порядке.

"Наши переводчики расшифровали эти интервью и перевели на украинский язык, часть из них неизвестные ранее широкой публике, а фотографии – абсолютно уникальные, из семейных альбомов", – отметил Савченко.

Он добавил, что название книги предложила вдова Дудаева Алла, она же написала предисловие к ней. Книга издана тиражом 500 экземпляров, издательство планирует выпустить дополнительный тираж.