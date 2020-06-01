В мечети Айя-София читали Священный Коран

Правительство Турции отпраздновало 567-ю годовщину османского завоевания Константинополя чтением Корана внутри мечети Айя-София, превращенной в музей.

Айя-София, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, изначально была построена как греческая православная церковь. Она была превращена в мечеть после завоевания Константинополя султаном Мехметом Фатихом в 1453 году, что отмечается 29 мая каждого года.

В 1935 году Мустафа Кемаль превратил мечеть в музей в рамках своих светских реформ.

Мусульмане Турции уже давно призывают к превращению здания обратно в мечеть, на что в последние годы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган все чаще намекает.

«Сура «Аль-Фатх» будет читаться, и в Айя-Соии будут совершаться молитвы в рамках празднования завоевания», - сказал Эрдоган в четверг вечером во время телевизионной трансляции.

В прошлом Эрдоган отклонял призывы превратить музей в мечеть. Известны его слова о том, что дескать, «Голубая мечеть напротив не заполняется до конца, а вы уже хотите открыть Айя-Софию». Однако, с 2016 года с одобрения Эрдогана происходит постепенное символическое восстановление исламских ритуалов в здании мечети.

В 2016 году правительство разрешило читать азан (призыв к молитве) внутри здания, а затем назначило имама в небольшую молитвенную палату, где людям разрешали молиться с 1991 года.

В 2017 году Управление по делам религии Турции (Диянет), провело в мечети-музее религиозную церемонию в честь Ночи предопределения (Лейлят аль-Кадр).

В марте прошлого года Эрдоган впервые открыто заявил, что планирует превратить снова превратить Айя-Софию в мечеть в ответ на признание президентом США Дональдом Трампом претензий Израиля на оккупированный Восточный Иерусалим и Голанские высоты.

Выступая на предвыборном мероприятии в Стамбуле, он сказал: «Мы сказали, что отменим статус музея Айя-Софии, вернем ее в первоначальное состояние и назовем мечетью».

Затем, в начале мая уже этого года, директор по связям с общественностью Эрдогана Фахреттин Алтун опубликовал в Твиттере фотографию Айя-Софии с двусмысленной подписью: «Мы стремились к этому! Но немного больше терпения. Мы сделаем это вместе».

Некоторые наблюдатели замечают, что скорее всего Айя-София никогда не вернется к мусульманам так, как того многие ожидают — торжественно и в единый момент. Но при этом де-факто она все больше и больше будет служить именно как мечеть. Как бы и овцы целы и волки сыты.

Так, в ответ на протест греческих дипломатов турецкий МИД заявил, что: «Чтение суры из священного Корана в стенах храма Аясофья в Стамбуле не меняет характера этого объекта историко-культурного наследия человечества и не нарушает положений Конвенций ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия от 1972 года». По словам турецкого МИД, после каждого факта чтения сур из священного Корана в Аясофье, греческая сторона выступает с бессмысленными заявлениями, которые не могут привести ни к каким результатам.

«В период, когда с минаретов мечетей в Европе слышится призыв к молитве (азан), а жители европейских стран все больше осознают значимость принципа взаимного уважения, Греция остается единственной страной ЕС, в столице которой нет ни одной мечети. Однако это не мешает Афинам при каждой возможности выражать реакцию на чтение сур из Корана в Аясофье. Это свидетельствует о психологической обстановке в этой стране», - сказал представитель турецкого МИД Хами Аксой.

И все же нельзя не заметить, что в одном греческая сторона безусловно права — все шаги Эрдогана по направлению к символическому открытию Айя-Софии связаны с попыткой завоевать популярность у консервативных избирателей. Это звучит в целом нормально (а для чего еще его избирали?), но на практике это означает, что без кризиса этот вопрос никуда не сдвинется. Никакие просьбы мусульман сами по себе не помогают - "заполните сначала Голубую мечеть". Только под мощным давлением оппозиции и неудач в экономике, а также в качестве популистской реакции на поступки Трампа и других исламофобов, вопрос Айя-Софии оживает.