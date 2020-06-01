Пятеро мирных жителей Триполи погибли от ракетного огня

В результате ракетного обстрела ливийской столицы в воскресенье погибли по меньшей мере пять мирных жителей, заявило правительство национального согласия (ПНС), обвинив в атаке силы Халифы Хафтара.

«Пять мирных жителей были убиты и 12 ранены», когда пять ракет врезались в жилые районы Триполи, сказал Амин аль-Хашеми, представитель министерства здравоохранения ПНС.

Инцидент подчеркнул, что несмотря на относительное затишье в боевых действиях вокруг Триполи, после того как силы Хафтара частично отвели войска, для гражданского населения все еще существует большая опасность.

Хашеми добавил, что несколько раненых находятся в тяжелом состоянии, в том числе один человек перенес ампутацию конечности.

Он сказал, что силы Хафтара, которые контролируют большую часть восточной и южной Ливии, напали на кольцевую развязку Суг-эль-Тлат и улицу Гарби в центре Триполи.

Миссия ООН в Ливии осудила "неизбирательные нападения" на гражданские районы Триполи, и также заявила, что в основном за нападениями стоят силы Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара.

Хотя битва за Триполи застопорилась на месте, юг и центр столицы стали объектами неизбирательного ракетного обстрела и атак беспилотников в последние недели.

В течение первой недели мая по меньшей мере 15 мирных жителей были убиты и еще 50 ранены в результате нападений Хафтара на Триполи.