Сомали: взорван автобус, погибли по меньшей мере 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли и 12 получили ранения в результате подрыва микроавтобуса возле столицы Сомали Могадишо.

Смертоносный взрыв произошел недалеко от деревни Лафоле вдоль трассы Афгойе-Могадишо.

«По меньшей мере 10 мирных жителей были убиты в результате взрыва в районе Лафоле этим утром, все погибшие были гражданскими лицами», - говорится в заявлении министерства информации. Сообщается, что жертвы направлялись на похороны.

Свидетели сказали, что микроавтобус был полностью уничтожен, и описали ужасную сцену — все кто был внутри либо погибли либо были ранены. Тела многих людей разорваны на части или сожжены до неузнаваемости.

«Это было ужасное происшествие этим утром, взрывное устройство сработало, когда автобус проезжал мимо района, и полностью его уничтожило», - сказал Дауд Дойов, свидетель.

«Тела мирных жителей были разорваны на куски, и большинство людей погибло», - добавил он.

«На борту находилось более 20 человек, и 10 из них были признаны мертвыми, а остальные серьезно ранены и доставлены в больницу, это ужасная сцена», - сказал другой свидетель Абдирисак Адан.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв, но пока что основным подозреваемым является группировка Аш-Шабаб*, которая регулярно проводит нападения в столице и вокруг нее, часто убивая мирных жителей.

В мае сомалийский губернатор провинции Мудуг и трое его телохранителей были убиты в результате взрыва, совершенного группой «Аш-Шабааб». Боевик протаранил автомобиль губернатора Ахмеда Мусы Нура заминированным скутером, сообщает агентство AFP.

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