Израильского полицейского посадили в тюрьму за грабеж палестинцев

Израильский офицер полиции был приговорен к двум годам тюремного заключения за кражу более 3000 долларов у палестинцев на контрольно-пропускном пункте на Западном берегу.

Суд в Иерусалиме осудил сотрудника пограничной полиции Амджада Ашкара за ограбление на сумму не менее 10 900 шекелей (3112 долларов США), сообщила Haaretz в субботу.

Ашкар был также осужден за нападение на пресс-фотографа во время судебного заседания.

Согласно первоначальному обвинительному заключению, выдвинутому два года назад, Ашкар и еще один сотрудник пограничной полиции ограбили палестинцев на контрольно-пропускном пункте возле Рамаллаха. Полицейские остановили палестинцев без всякой причины, прежде чем конфисковать деньги, обнаруженные в их транспортных средствах.

Судья Чана Мириам Ломп заявила, что суд учел, что Ашкар признал свою вину, и что он был «молодым человеком, который вызвался присоединиться к полиции, а затем взял на себя полную ответственность за свои действия и выразил сожаление».

Другой причастный полицейский, который не участвовал во всех кражах, был приговорен к девяти месяцам общественных работ в прошлом году.