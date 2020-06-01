Протесты в США и лицемерие в России

США охвачены одними из самых масштабных за свою историю волнениями. Массовое неповиновение властям, погромы общественных и частных объектов, столкновения с полицией и наконец введение в действие Национальной гвардии и чрезвычайного положения с комендантским часом - все это стало следствием всего лишь одного убийства.

Белый полицейский при задержании задушил уже нейтрализованного, безоружного и лежащего на земле афроамериканца Джорджа Флойда, сдавливая ему коленом шею, несмотря на его многократные восклицания "я не могу дышать". Все это было запечатлено на видео и многовенно стало достоянием многомиллионной аудитории, вызвав взрыв негодования в первую очередь афроамериканцев и тех, кто присоединился к их негодованию против полицейского беспредела, жертвами которого они оказываются, чаще, чем другие американцы.

Беспорядки не прекратились и после того, как полицейский был арестован по обвинению в непреднамеренном убийстве, начав приобретать характер погромов, жертвами которых стали десятки американцев, пытавшихся защитить от них свое имущество. В жестокости погромщикам не уступала и полиция, применяя резиновые пули и слезоточивый газ, часто против безоружных людей, в том числе журналистов, по мнению некоторых из них делая это во многих случаях преднамеренно.

Жертвы невинных людей не могут не печалить, а вот реакция на все эти события кремлевской пропаганды не может не веселить. МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, в частности, следующее:

"Не могли не обратить внимание на чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в США после убийства сотрудниками полиции 25 мая в городе Миннеаполис, штат Миннесота, американского гражданина, афроамериканца Джорджа Флойда.

При задержании он был задушен на глазах у многочисленных прохожих. Имеющаяся в публичном доступе видеозапись произошедшего со всей очевидностью свидетельствует, что речь идет о жестоком убийстве. По всей территории США прокатилась волна протестов. Общественность возмущена преступными действиями сотрудников правоохранительных органов, требует привлечь виновных к ответственности.

Данный инцидент – далеко не первый в череде проявлений беззакония и неоправданного насилия со стороны «стражей порядка» в США. Подобные громкие преступления совершаются американскими полицейскими слишком часто.

...В США явно накопились системные проблемы в правочеловеческой сфере. В их числе – дискриминация по расовому, этническому и религиозному признакам, полицейский произвол, предвзятость правосудия, переполненность тюрем..."

Напомним, что это было сказано буквально на следующий день после того, как от многолетних пыток в местах лишения свободы умер правозащитник Сергей Мохнаткин, которого избили так, что его сломанный позвоночник был виден из дыры на его спине. А ведь Мохнаткин даже не "черный", а обычный "белый" россиянин. Если же говорить о дискриминации по этническому и религиозному признакам, включая и пытки, то мы готовы привести российскому МИДу подборку убийств в российских колониях десятков мусульман в результате садистских систематических пыток, а также продолжающихся случаев издевательств по этим причинам.

Отличие России от Америки заключается отнюдь не в том, что в первой полицейские беспричинно не убивают, не практикуют этническую и конфессиональную дискриминацию, а тюрьмы не переполнены. Отличие заключается в том, что в США одного такого убийства, ставшего достоянием общественности, достаточно, чтобы сотрясти страну во всех смыслах этого слова. В России же силовики безнаказанно убивают десятками, но забитое общество неспособно на это адекватно отреагировать, ни когда речь идет о представителях меньшинств, ни когда речь идет о представителях большинства, которые в этой стране одинаково бесправны.

Больше того, лицемерно возмущаясь нарушению прав человека в США и не менее лицемерно солидаризируясь с их протестующими, в самой России эта власть делает все, чтобы задушить на корню возможность любого сопротивления ее беспределу.

Так, провластный канал "Незыгарь" описывает содержание новой Стратегии противодействия экстремизму, подписанной Путиным ровно в тот момент, когда кремлевские пропагандисты возмущались репрессиям в США:

"Отныне под экстремизм попадает:

любое упоминание насилия для достижения политических, идеологических, религиозных и иных целей;

формирование замкнутых этнических и религиозных анклавов;

межнациональные и территориальные конфликты в регионах России;

любые попытки «дезинтеграции государства».

...Проявлением экстремизма будет считаться организация акций протеста . Отдельно выделено использование экстремистами несовершеннолетних.

Бороться будут с радикализмом в спортивной сфере, в том числе в спортивных школах и клубах, а также проникновением носителей и сочувствующих экстремистской идеологии в тренерско-преподавательский состав".

Теперь сравните это с США, в которых почти все это существует легально, и вы получите ответ на вопрос - почему американское общество способно подниматься против беспредела, а российское его беспомощно терпит.

(На фото - Мария Захарова возмущена преследованием афроамериканцев)