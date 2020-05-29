Силовики Узбекистана объявили о ликвидации ферганской ячейки Хизб ут-Тахрир

Министерство внутренних дел Узбекистана отчиталось о ликвидации в Ферганской области ячейки движения «Хизб ут-Тахрир»*. Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на ресурс МВД.

По словам силовиков спецоперация прошла в мае (дата и количество задержанных не уточняется). Задержанные уже отбыли наказание за членство в «Хизб ут-Тахрир», но вместе со своими единомышленниками продолжили пропаганду, в том числе распространяли среди населения литературу с помощью отбывших наказание членов партии.

Сообщается, что в домах у задержанных была найдена и изъята в присутствии понятых религиозная литература, которая считается в республике экстремистской. Возбуждено уголовное дело по статье 244-1 («Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку») УК республики.

Следственные мероприятия по выявлению связей членов «Хизб ут-Тахрир» проводятся в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Ташкентской, Сурхандарьинской областях и в Ташкенте.

Напомним, что в октябре 2019 года в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях силовики задержали членов «Хизб ут-Тахрир», тоже ранее уже отбывших наказание за участие в этой организации.

* - запрещены в РФ