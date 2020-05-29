В Алуште оштрафовали главу мусульманской организации за "экстремистскую пропаганду"

В аннексированном Крыму Алуштинский горсуд оштрафовал на 1000 рублей главу местной мусульманской религиозной общины «Алушта» Руслана Эмирвалиева. Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

По словам адвоката Лили Гемеджи, основанием для привлечения Руслана Эмирвалиева по статье 20.3 КоАП России стала размещенная на странице в социальной сети ВКонтакте фотография.

«В суде мы обратили внимание на ряд, на наш взгляд, нарушений: не было заключений о принадлежности страницы Руслану Эмирвалиеву, не было привязки к IP-адресу с которого размещалась эта фотография. Мы отметили, что это может быть клон страницы, – добавила Гемеджи.

Сторона защиты считает дело давлением на Руслана Эмирвалиева и его семью.

Ранее 28 мая сообщалось, что Руслана Эмирвалиева вызвали в прокуратуру и обвинили в пропаганде символики экстремистских организаций в Интернете.