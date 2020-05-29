Иордания об израильских планах аннексии: "это узаконенный апартеид"

Министр иностранных дел Иордании предупредил о том, что аннексия Израилем значительной части оккупированного Западного берега станет нарушением международного права, подорвет мир в регионе и узаконит апартеид. Об этом сообщает иорданско информационное агентство.

Айман аль-Сафади призвал посланника ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова принять меры для «предотвращения незаконной аннексии палестинских земель» и подчеркнул необходимость «создать новый горизонт для урегулирования [израильско-палестинского] конфликта на основе решения о двух государствах».

Аль-Сафади добавил, что аннексия «убьет решение о двух государствах, разожже конфликт и сделает вариант с одним государством неизбежным результатом, о чем мир не может молчать, особенно с институционализацией апартеида и расизма».

Позже Младенов написал в Твиттере, что он также встретился с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Он говорил и с Шукри, и с Аль-Сафади «о необходимости помочь всем сторонам участвовать в урегулировании [израильско-палестинского] конфликта на основе двух государств [и] избегать нанесения ущерба односторонними действиями».

Аль-Сафади проинформировал Младенова о шагах Аммана по выработке четкой практической международной позиции в рамках усилий по предотвращению осуществления израильского плана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он будет продвигать аннексию уже в июле.

Описав этот шаг как одну из главных задач своего нового правительства, Нетаньяху заявил в понедельник законодателям от своей партии «Ликуд», что Израиль не упустит «историческую возможность» расширить свой суверенитет над частями Западного берега.

Аннексия захваченной во время войны территории является незаконной в соответствии с международным правом. Запланированная аннексия Израилем еще большей палестинской территории вызвала негативную реакцию со стороны крупных блоков, таких как Европейский Союз, которые угрожают ввести санкции. Правда, такие угрозы вполне могут оказаться просто риторикой для общественного потребления, учитывая давнее развитие торговых и других отношений ЕС с Израилем.