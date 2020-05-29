Ливийская вендетта: 30 мигрантов убиты за одного контрабандиста

Семья ливийского контрабандиста, который занимался перевозкой незаконных мигрантов, убила 30 мигрантов, чтобы отомстить за его смерть, сообщило в четверг международно признанное правительство национального согласия Ливии (ПНС).

В заявлении министерства внутренних дел ПНС говорится, что 26 жителей Бангладеш и четыре африканских мигранта были убиты в городе Мизда к югу от Триполи, и что 11 раненых были доставлены в больницу в Зинтане.

В сообщение говорилось, что 30-летний контрабандист был убит «тайными мигрантами» по неизвестным причинам.

В отместку члены его семьи начали яростную стрельбу на складе, где останавливались мигранты, убив 30 человек.

Министерство пообещало выследить убийц мигрантов и привлечь их к ответственности.

«Это бессмысленное преступление является мрачным напоминанием об ужасах, которые мигранты испытывают от рук контрабандистов и торговцев людьми в Ливии», - сказал глава миссии Международной организации по миграции (МОМ) в Ливии Федерико Сода, призывая власти Ливии немедленно начать расследование убийств и привлечь виновных к ответственности.

Ливия долгое время была пунктом назначения для мигрантов из-за ее относительно развитой экономики, финансируемой нефтью, но также является важной промежуточной стоянкой для людей, пытающихся достичь Европы через Средиземное море.

«Мы только что узнали об этой трагедии и следим за тем, чтобы получить больше подробностей и оказать помощь выжившим», - сказала Сафа Мсехли, представитель Ливии в МОМ.