Трамп готовится снова продавать оружие Саудовской Аравии

Администрация президента Дональда Трампа хочет снова продавать оружие Саудовской Аравии, спустя год после того, как она протолкнула спорный контракт на 8 миллиардов долларов, несмотря на сопротивление Конгресса.

«В настоящее время администрация пытается продать еще тысячи бомб с точным наведением «другу» президента, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Салману», - заявил демократ из Нью-Джерси Боб Менендес в интервью CNN.

Правительство хочет завершить продажу, детали которой еще не были обнародованы, "хотя саудовцы, по-видимому, хотят выйти из своей неудачной и жестокой войны в Йемене", добавил он.

Менендес, главный демократ в сенатском комитете по иностранным делам, напомнил, как предыдущий контракт на продажу различного оружия Саудовской Аравии, а также Объединенным Арабским Эмиратам, был заблокирован Конгрессом после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашакджи.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что убийство было заказано наследным принцем, «капризным саудовским деспотом, который считает, что может безнаказанно убивать своих критиков», - писал Менендес.

Когда Конгресс заблокировал эту продажу в прошлом году, госсекретарь США Майк Помпео обратился к «чрезвычайной» процедуре, чтобы протолкнуть ее.

«Сегодня, год спустя, у США все еще нет оснований продавать бомбы Саудовской Аравии», - заявил Менендес.

«Именно поэтому я особенно обеспокоен тем, что Государственный департамент вновь отказался объяснить необходимость продавать еще тысячи бомб в Саудовскую Аравию помимо тысяч, которые еще предстоит доставить после прошлогодней «чрезвычайной ситуации», - продолжил он.

Он призвал Конгресс заблокировать новые продажи.

Трамп недавно уволил генерального инспектора Государственного департамента Стива Линика, который, как сообщается, расследовал поведение Помпео во время предыдущей сделки.