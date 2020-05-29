"Кувейтские Авиалинии" увольняют 1500 иностранных сотрудников

Национальная авиакомпания Кувейте Kuwait Airways (Кувейтские Авиалинии) увольняет 25 процентов своей рабочей силы, все из которых являются иностранными работниками, поскольку коронавирусный кризис продолжает оказывать влияние на бизнес.

По сообщению местной газеты "Аль-Кабас", Kuwait Airways планирует уволить 1500 сотрудников.

Кувейтцы, работники, состоящие в браке с кувейтцами, и те, кто имеет гражданство других стран Совета сотрудничества стран Залива, не пострадают от сокращения рабочих мест, пишет газета.

Напомним, что авиакомпании во всем мире прибегают к увольнению персонала, поскольку новый коронавирус наносит существенный урон авиационной промышленности.

Ранее в этом месяце Qatar Airways предупредила своих сотрудников о «существенных» сокращениях на фоне падения спроса на авиаперевозки, вызванного коронавирусом.

Авиакомпания Персидского залива, которая по состоянию на март вылетала в более чем 170 пунктов назначения с 234 самолетами, пострадала от закрытия аэропортов и запретов на поездки.

В прошлом месяце Международная ассоциация воздушного транспорта предупредила, что воздушное движение на Ближнем Востоке и в Северной Африке упадет более чем наполовину в этом году.

«Правда в том, что мы просто не можем поддерживать нынешнюю численность персонала, и нам нужно будет сократить значительное количество рабочих мест - включая бортпроводников», - написал исполнительный директор Qatar Airways Абкар аль-Бейкер в обращении к бортпроводникам.

В обращении не указывалось, сколько из более чем 30 000 сотрудников находилось под угрозой увольнения, хотя авиакомпании пришлось сократить обслуживание пассажиров только до 35 пунктов назначения.