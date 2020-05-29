Турция продолжает ослаблять карантин: откроются мечети, рестораны и кафе

В понедельник Турция разрешит открыть рестораны, кафе и множество развлекательных заведений, а также отменит ограничения на междугородние поездки, что приведет к дальнейшему ослаблению коронавирусного карантина, заявил в четверг президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В обращении по телевидению после еженедельного заседания Кабинета министров президент также сказал, что работники государственного сектора, за исключением лиц с хроническими заболеваниями, вернутся на свои рабочие места 1 июня, а учреждениям по уходу за детьми будет разрешено возобновить свою работу.

Напомним, что страна закрыла рестораны, бары и другие популярные места в середине марта после начала вспышки эпидемии, унесшей почти 4500 жизней. Также в начале апреля были запрещены междугородние поездки.

После встречи Эрдоган заявил, что запрет на междугородние поездки будет снят с 1 июня, но предупредил: «Если мы увидим что-то негативное, мы можем вновь ввести ограничения».

Кафе, музеи, рестораны и библиотеки будут открыты с 1 июня, также как и спортивные сооружения, пляжи и парки. Концерты на открытом воздухе также будут разрешены, сказал Эрдоган.

Однако бары и клубы останутся закрытыми (надеемся как можно дольше).

Эрдоган также добавил, что локдаун для пожилых людей в возрасте старше 65 лет и для молодежи в возрасте до 18 лет останется "на некоторое время" в силе.

Тем не менее, молодые люди в возрасте от 19 до 20 лет теперь будут допущены на улицу, добавил президент.

Турция уже начала ослаблять некоторые ограничения в этом месяце, включая открытие торговых центров, парикмахерских и салонов.

В понедельник Гранд базар в Стамбуле, один из крупнейших рынков мира, откроет свои двери впервые за два месяца.

Кроме того, сегодня (в пятницу) впервые возобновится совершение коллективных молитв у нескольких мечетей по всей стране.

Между тем, министерство внутренних дел объявило новый двухдневный комендантский час в выходные дни в 15 наиболее пострадавших провинциях страны, включая Анкару и Стамбул.

Общее количество подтвержденных инфекций в Турции превысило 160 000, при этом Министерство здравоохранения объявило о 1182 новых случаях за последние 24 часа и 30 новых смертельных случаев, в результате чего общее число смертельных случаев возросло до 4 461.