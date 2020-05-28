В Самаре начался процесс над Айратом Дильмухаметовым

В Самаре вчера, 27 мая, начался судебный процесс над известным башкирским политиком и общественным деятелем Айратом Дильмухаметовым, сообщает издание Idel.Реалии.

Дильмухаметова обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности РФ, пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и ее финансированию.

По словам издания дело рассматривает постоянное судебное присутствие Центрального окружного военного суда в Самаре. Ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, назначая слушание дела в Самаре, отклонил ходатайства обвиняемого и его защиты о проведении слушания дела в Уфе, где проживает большинство свидетелей. По данным защиты, Дильмухаметов был этапирован в Самару из Уфы еще до майских праздников. Срок его содержания под стражей продлен до 24 сентября 2020 года.

Дело рассматривает коллегия судей в составе Юрия Клубкова, Дмитрия Сироты и Рустама Вагапова.

В зал заседаний была допущена пресса, но суд разрешил лишь фрагментарную фото- и видеосъемку. Публику судейская коллегия допустить отказалась, сославшись на ограничительные мероприятия в связи с эпидемией коронавируса.

В начале заседания Айрат Дильмухаметов ходатайствовал о переводе его в одиночную камеру, заявив, что из-за ограничительных мероприятий по коронавирусу в СИЗО его постоянно переводят из одной общей камеры в другую.

— При любом выезде в суд обратно в ту же камеру меня уже не доставляют, начиная заново отсчет карантинных дней. В таком режиме, когда тебя то и дело, с вещами перебрасывают из одной камеры в другую, готовиться, как следует, к процессу трудно и, я полагаю, это, соответственно, нарушает мое право на защиту. Я просил бы суд направить в адрес администрации следственного изолятора постановление о помещении меня в одиночную камеру, — сказал политик.

Представитель гособвинения заявила, что подсудимый должен с таким ходатайством обратиться в прокуратуру по надзору за исправительными учреждениями. Ходатайство судом было отклонено.

В заседании было оглашено обвинительное заключение. В его окончательной редакции Айрату Дильмухаметову инкриминируется пять эпизодов, в том числе, два эпизода по обвинению в "призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ", один эпизод по обвинению в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", эпизод по обвинению в "финансировании экстремистской деятельности". Эпизод по обвинению в "публичном оправдании терроризма" был переквалифицирован следствием в "пропаганду терроризма".

— Это, наверно, самое бредовое обвинительное заключение, которое мне когда-либо приходилось видеть, слышать, читать, — заявил Айрат Дильмухаметов. — На самом деле, данное уголовное дело является классическим произволом управления федеральной службы безопасности по Республике Башкортостан. Собственно, ни один пункт обвинения я не признаю, сторона защиты не признает и общественное мнение [не признает]. Все материалы — это выступления на моем YouTube-канале, на радио, на телевидении, в интернете — это все в открытом доступе. На стадии следствия я давал подробные показания, ни от чего не отказывался; это все за моим авторством. Никакого противоправного деяния в этих материалах не содержится. Я уверен, что со своей стороны, как и со стороны защиты, в ходе открытого судебного процесса, при соблюдении равноправия и состязательности сторон, при исследовании доказательств в ходе судебного следствия, мы все суду объясним, покажем, предъявим. Единственное законное решение по данному делу может быть только [мое] оправдание и реабилитация.

Алексей Захаров, адвокат политика, назвал его "башкирским Нельсоном Манделой", и добавил, что они не ожидают справедливости от военного суда, а большинство доказательств готовят уже для Европейского суда.

Следующее судебное заседание назначено на 10 июня.