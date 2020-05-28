Паника в Дубае: около 70% компаний могут закрыться из-за пандемии

Опрос, проведенный Торгово-промышленной палатой Дубая (ТППД), показал, что 70 процентов компаний, работающих в Дубае, приостановят свою деятельность в течение следующих шести месяцев из-за вспышки пандемии коронавируса и последствий глобального снижения спроса в различных областях.

В ходе исследования, результаты которого недавно были опубликовано ТППД, были опрошены 1228 руководителей, работающих в различных секторах, в период с 16 по 22 апреля — то есть, в период максимального локдауна в Дубае.

Более двух третей респондентов указали, что существует средняя или высокая вероятность того, что они покинут рынок в течение следующих шести месяцев, в то время как 27 процентов указали, что они ожидают потери для своего бизнеса в течение следующего месяца, а ожидаемые 43 процента могут приостановить свою деятельность в течение шести месяцев.

Стоит отметить, что ОАЭ обладает одной из самых диверсифицированных и наименее зависимых от нефти экономик Персидского залива, и опирается на такие сектора, как гостиничный бизнес, туризм, развлечения, логистика, недвижимость и розничная торговля.

Исследование показало, что почти половина гостиниц и ресторанов Дубая, которые обычно получают широкое международное признание, как ожидается, будут постоянно недоступны в следующем месяце.

Ожидается, что 74 процента туристических агентств и 30 процентов транспортных и складских компаний приостановят свою деятельность на тот же период.

ТППД в своем отчете под названием «Влияние Covid-19 на деловое сообщество Дубая», написал, что: «Меры по комплексному и частичному закрытию города подталкивают темпы спроса на основных рынках к полному параличу… воздействие двойного шока обуздало экономическую активность до беспрецедентного уровня, который не наблюдался даже во время мирового финансового кризиса 2008 года ».

Представитель ТППД попытался смягчить некоторые шокирующие результаты опроса, объяснив, что: «Торгово-промышленная палата Дубая провела опрос только в 1228 из 245 000 компаний, работающих в Дубае в апреле, когда процедуры локдауна были на пике. Размышления респондентов по этому вопросу были основаны на их ожидании долгосрочного закрытия».

«Мы ожидаем значительного улучшения показателей делового доверия в ближайшие недели и месяцы, поскольку компании должны возобновить свою деятельность», - добавил представитель ТППД.

В прошлом году экономика Дубая выросла только на 1,94 процента, зафиксировав самые медленные темпы после финансового кризиса 2008-2009 годов.

Более 10 лет назад глобальная рецессия вынудила Дубай обратиться за помощью к спасению в виде 20 миллиардов долларов от своего богатейшего и более консервативного соседа Абу-Даби.

Сейчас же глобальная пандемия может нанести Дубаю гораздо более серьезный ущерб, чем экономический спад десятилетней давности.