ЕСПЧ: Турция должна выплатить 8500 евро компенсации борцам за курдское образование

Европейский суд по правам человека приказал Турции выплатить 8500 евро в качестве компенсации ущерба в двух случаях, которые проливают свет на борьбу за культурные права курдов в стране.

ЕСПЧ во вторник вынес решение в пользу истцов в двух инцидентах, имевших место в восточной Турции, где проживает курдское большинство, более десяти лет назад.

Хаким Айдын был арестован в 2008 году за участие в акции протеста, призывающей Анкару легализовать курдское образование.

Айдын, тогдашний студент университета в Диярбакыре, был обвинен в «пропаганде террористической организации» за участие в акции протеста, а также за участие в праздновании Навруза (персидского Нового года). Он провел три месяца в предварительном заключении, а затем был приговорен к 10 месяцам условного тюремного заключения.

Истец по второму делу, Кемаль Джетин, также был приговорен к тюремному заключению после участия в праздновании Навруза в восточной провинции Муш в 2007 году.

Джетин и шесть других участников, которые организовали весенний сбор, были приговорены к лишению свободы сроком на один год за «участие в незаконной демонстрации».

ЕСПЧ пришел к выводу, что Турция нарушила свободу собраний и ассоциаций в обоих случаях, а также право на свободу и безопасность в случае Айдына. Суд приказал Анкаре выплатить 8500 евро в качестве компенсации.

В обоих случаях подчеркивается давняя борьба за курдский язык и культурные права в Турции.

Статья 42 в конституции Турции прямо запрещает преподавать любой язык, кроме турецкого, в качестве родного:

«Никакой язык, кроме турецкого, не должен преподаваться в качестве родного языка турецким гражданам в любых образовательных учебных учреждениях»

При этом по факту многие миллионы турецких граждан родным языком, впитанным с молоком матери, считают вовсе не турецкий, а именно курдский.

В 2012 году турецкое правительство наконец узаконило преподавание курдского языка как часть факультативных занятий в школах. После реформы правительство закрыло ряд частных школ на курдском языке.

Прокурдские активисты и политики продолжают призывать Анкару признать курдский язык как в качестве «родного» и разрешить использовать его в качестве основного языка обучения на юго-востоке страны, с курдским большинством населения.

Считается, что в Турции живут более восьми миллионов носителей курдских диалектов, хотя, согласно некоторым исследованиям, эта цифра может достигать 20 миллионов.

Празднование же таких традиционных праздников как Навруз является очень спорным вопросом, так как турецкое правительство часто рассматривает эти праздники как проявление сепаратистского национализма.

Напомним, что с приходом к власти Реджепа Тайипа Эрдогана, в Турции произошла существенная либерализация в обращении с курдским населением и в вопросе курдских национальных прав. Однако последние шесть или пять лет отношения Анкары и курдского населения характеризовались значительным откатом в достигнутом ранее прогрессе.