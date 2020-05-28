Саудовская Аравия заявляет о перехвате хуситских беспилотников над Наджраном

Саудовская коалиция, действующая в Йемене, заявила, что ее силы перехватили и сбили беспилотники, запущенные хуситами в направлении саудовского пограничного города Наджран в среду, сообщает Reuters. Это первый подобный инцидент с начала марта.

Сами хуситы пока никак не прокомментировали это сообщение, но напомним, что недавно как раз истек срок перемирия, объявленного коалицией 24 апреля на один месяц, а затем продленного еще на две недели. Перемирие было вызвано необходимостью бороться с пандемией коронавируса.

Представитель коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что беспилотники были направлены против гражданских целей. Он сказал, что альянс продолжит принимать сдерживающие меры, чтобы «нейтрализовать и уничтожить» возможности хуситов.

В конце марта, после того как хуситы запустили беспилотники и ракеты в направлении саудовской столицы Эр-Рияда и южных частей королевства, коалиция ответила несколькими воздушными ударами по йеменской столице Сане, которая находится под контролем хуситов.

С тех пор, как впервые было объявлено о прекращении огня, в конфликте наблюдалось относительное затишье, за исключением боевых действий в провинциях Аль-Джауф и Мариб в Йемене.

Напомним, что саудовская коалиция вторглась в Йемен в марте 2015 года, чтобы попытаться вернуть международно признанное правительство Хади к власти в Сане, после того, как оно было вытеснено из столицы хуситами в конце 2014 года. Война уже многие годы идет без чьего-либо очевидного преимущества, а усилия по заключению мира под эгидой ООН зашли в тупик с конца 2018 года.