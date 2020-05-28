В Марокко арестовали популярного актера за высмеивание Ислама

Власти Марокко арестовали во вторник вечером популярного актера за то, что он оскорбил Ислам в видео, которое широко разошлось в социальных сетях, сообщает Arabi21.

В понедельник марокканский актер Рафик Бубкер издевался над мечетями и пятничными проповедями в Instagram Live вместе со своими друзьями.

«Мы находимся в мечети, так как бары закрыты из-за карантина. Бар мечети», - сказал Бубкер на видео, по сообщению Morrocan World News.

При этом, он призывал людей «совершать омовение вином и совершать молитвы с виски».

На видео актер кажется явно пьяным. Его комментарии вызвали гневную реакцию в Марокко.

С тех пор Бубкер выпустил видео, в котором он извинился перед марокканцами, сказав, что он был неправ, не отвечал за свой ум, и что он остается мусульманином.

Прокурор Касабланки начал расследование по делу Бубкера.

Власти страны заявили, что они отслеживали «цифровой контент, публикуемый в социальных сетях, в котором подозреваемый ... оскорблял исламскую религию и нарушал святость актов поклонения».

Власти добавили, что расследование было начато после получения жалоб на видео.