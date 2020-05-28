В Сирии шиитские боевики осквернили могилу халифа Умара ибн Абдуль-Азиза - Daily Sabah

Шиитские проиранские боевики совершили налет на мавзолей в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, где, как считается, похоронен омейядский халиф Умар бин Абдуль-Азиз. Они раскопали его могилу и унесли останки в неизвестном направлении. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Видеоматериал, опубликованный во вторник на страницах сторонников асадитского режима в социальных сетях, показывает, как шиитские боевики эксгумируют могилу в городе Дейр-Шарки близ города Маарат-ан-Нуман.

Другое видео показало, что могила уже открыта и опустошена. Информации о том, где были захоронены останки, не поступало.

В феврале силы Башара Асада подожгли район вокруг мавзолея, когда захватили город, нанеся материальный ущерб.

Напомним, что Умар бин Абдуль-Азиз был восьмым халифом из династии Омейядов. В мусульманской исторической традиции он широко известен как пятый праведный халиф Ислама за его приверженность справедливости в свое короткое правление.