О политике памяти и политике федерализма

На странице Совета Тейпов Ингушетии в Фейсбуке опубликован материал, в котором воздается должное гражданским качествам главы соседней республики Вячеславу Битарову, отважившемуся "выступить в защиту интересов народа своей республики вопреки воле Кремля" (https://www.facebook.com/soveteipov/posts/272365227222639).

Напомним, что не так давно Госдума РФ приняла решение о переносе даты празднования окончания Второй Мировой войны с 2-го на 3-е сентября, а Путин подписал соответствующий указ. Однако в Северной Осетии 3-го сентября отмечают День памяти жертв бесланской трагедии. В связи с этим ее нынешний глава заявил, что в Северной Осетии 3-го сентября день завершения Второй мировой войны отмечать не будут, несмотря на принятые в Москве решения.

В материале, размещенном на странице Совета Тейпов Ингушетии говорится: "Казалось бы, что Указ Президента страны должен распространяться на все регионы России и неукоснительно выполняться всеми главами всех регионов. Но не тут-то было! Глава Северной Осетии Битаров сразу же после издания Указа Президента РФ выступил с сенсационным заявлением о том, что «...в Осетии никто не будет отмечать День окончания Второй Мировой войны 3 сентября». Свое выступление, диссонирующее с политикой Кремля, г-н Битаров объяснил тем, что 3 сентября жители Осетии отмечают день памяти жертв бесланской трагедии.

Следует признать, что заявление Главы Осетии по сути своей вполне логично. Ибо как можно проводить празднование данного мероприятия в регионе, в котором в тот же день отмечается общенародная траурная дата? Но вопрос в другом: как Глава Осетии осмелился пойти вопреки принятому Госдумой и подписанному Президентом Указу?!"

Воздавая должное смелости главы Северной Осетии ингушские общественники сравнивают его поведение с бесхребетным поведением глав Ингушетии: "...дата 23 февраля в республике Ингушетия должна отмечаться как День памяти о неслыханно жестокой трагедии, постигшей ингушский народ. Однако ни один из Глав Ингушетии не посмел взять на себя смелость, проявить гражданскую позицию и потребовать от федерального центра перенести дату празднования Дня защитника Отечества, потребовать от федерального центра позволить народу Республики Ингушетия отмечать 23 февраля как траурную дату по тысячам жертв всеобщей депортации", - говорится в материале.

При этом при всей трагичности произошедшего в Беслане, масштабы трагедии, постигшей вайнахов в 1944 году в отмечаемый до сих пор как праздничный день 23 февраля несопоставимы. "23 февраля 1944 года ингушский народ, как известно, был поголовно депортирован. За долгие 13 лет ссылки от холода, голода, болезней и чудовищного бесправия погибла чуть ли не половина ингушского населения", - напоминают ингушские общественники.

Кроме того, они указывают на то, что при желании главы Ингушетии могли бы обосновать перенос Дня защитника Отечества на другую дату даже с общероссийских позиций, т.к. "15 или 29 января – дни, когда были приняты декреты Совнаркома о создании рабоче-крестьянской Красной армии и рабоче-крестьянского Красного флота". Однако, как совершенно верно констатируется далее "чтобы совершить подобного рода гражданский поступок нужно иметь политическое мужество и знать историю хотя бы самых ключевых периодов своего народа, а также всех народов России".

Заканчивают свое обращение ингушские общественники грустной шуткой: "может быть, всем ингушам стоило бы обратиться к Президенту РФ с просьбой о назначении г-на Битарова Главой РИ после окончания срока полномочий нынешнего Главы РИ?".

Но, если говорить серьезно, решением проблемы может быть как раз отказ от самой системы назначения глав республик из Москвы и их свободные выборы собственными народами, в результате которых побеждать будут политики, отстаивающие их интересы.