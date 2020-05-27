В Таджикистане из-за пандемии запретили праздновать свадьбы

Власти Таджикистана запретили отмечать свадьбы и проводить торжества из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает издание «Настоящее Время»​

Комитет религии и упорядочения традиций и обрядов Таджикистана заявил, что в связи с окончанием месяца Рамадана начало поступать большое количество заявок на проведение свадебных торжеств.

"Из-за распространения коронавирусной инфекции и согласно рекомендациям республиканского штаба по противодействию COVID-19, мы поручили местным отделениям Комитета религии отказать гражданам в проведении свадеб", – рассказал пресс-секретарь комитета Афшин Муким.

Регистрировать браки в ЗАГСах по-прежнему разрешается – но без привлечения большого количества гостей. Устраивать торжества власти позволят, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в стране, пообещал пресс-секретарь.

Запрет на торжественные праздники по случаю бракосочетания негативно скажется на ресторанной отрасли: владельцы заведений уже жалуются, что из-за коронавируса оказались в сложной ситуации, им не хватает средств платить за аренду, налоги, зарплаты работникам, и теперь придется возвращать деньги за свадебные банкеты.

Какие-либо меры поддержки малого и среднего бизнеса в связи с коронавирусом правительство Таджикистана не принимало.