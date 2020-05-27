ЕСПЧ: Россия должны выплатить 45 тысяч евро жене убитого силовиками жителя Казани

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 45 тысяч евро жене жителя Казани Радика Рамазанова, которого в январе 2007 года застрелил сотрудник МВД. Об этом сообщает издание Idel.Реалии.

По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на жизнь). Европейский суд подчеркнул, что "спецоперация, при которой муж заявительницы был смертельно ранен, не была организована таким образом, чтобы свести к минимуму применение силы и риск гибели людей".

В январе 2007 года оперуполномоченные отделения оперативного внедрения и разработок по линии уголовного розыска (ныне — ОБНОН) МВД Татарстана Алексей Дукс и Руслан Тазиев ворвались с табельным оружием в квартиру, где находился Радик Рамазанов и его тесть. Силовики думали, что в квартире находятся наркодилеры, но они ошиблись дверью. Наркодилеры были в соседней квартире.

В результате налета Алексей Дукс выстрелил в Радика Рамазанова. Ведомственная проверка, завершившаяся в тот же день, признала действия милиционеров правомерными.

Уголовное дело против оперативников инициировала прокуратура Татарстана. Алексею Дуксу и Руслану Тазиеву предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище (ст. 139 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия и оружия, а также с причинением тяжких последствий (п “а”, “б”, “в” ч. 3 ст. 286), а Дуксу еще и в убийстве (ст. 105). Несмотря на желание прокуратуры привлечь милиционеров к ответственности, в 2009 году Кировский райсуд их оправдал, не найдя в их действиях состава преступления. После этого жена погибшего Радика Рамазанова обратилась в ЕСПЧ. Понадобилось 10 лет прежде чем суд рассмотрел жалобу и вынес решение.