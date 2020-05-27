Россия направила военные самолеты в Ливию - американские военные

Россия недавно направила в Ливию истребители для поддержки российских наемников, которые сражаются за Халифу Хафтара, заявили военные лидеры США во вторник, сообщает агентство Anadolu.

«Африканское командование США (АФРИКОМ) оценивает, что Москва недавно развернула военные самолеты в Ливии, чтобы поддержать спонсируемых государством частных военных подрядчиков (ЧВК), действующих там, на земле», - говорится в заявлении командования США в Африке.

«Российские военные самолеты, вероятно, обеспечат непосредственную авиационную поддержку и наступательные обстрелы для ЧВК Вагнера, которая поддерживает борьбу Ливийской национальной армии (ЛНА) против международно признанного правительства национального согласия», - говорится в заявлении.

США также заявили, что российские самолеты прибыли в Ливию с авиабазы ​​в России, «после транзита в Сирии, где, по оценкам, они были перекрашены для маскировки своего российского происхождения».

«Россия явно пытается склонить чашу весов в свою пользу в Ливии. Точно так же, как я видел их в Сирии, они расширяют свой военный след в Африке, используя поддерживаемые правительством наемников, таких как группа Вагнера», - заявил генерал Стивен Таунсенд, командующий АФРИКОМ.

«Слишком долго Россия отрицала всю свою вовлеченность в продолжающийся ливийский конфликт. Что ж, теперь это нельзя отрицать », - сказал Таунсенд.

Таунсенд обвинил Россию в том, что она скрывает свою прямую роль в Ливии и избегает ответственности за «преступные действия» наемников из группы Вагнера.

Далее он сказал, что «военные действия Москвы продлили ливийский конфликт и усугубили жертвы и человеческие страдания с обеих сторон».

«Мир услышал, как г-н Хафтар объявил, что собирается начать новую воздушную кампанию. Это будут российские пилоты-наемники, которые будут летать на поставляемых Россией самолетах, чтобы бомбить ливийцев», - сказал Таунсенд.