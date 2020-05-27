IKEA дала свою площадку для молитвы мусульманам из организации Эрбакана

Шведский производитель мебели и гарнитуры IKEA в эти выходные получил широкую похвалу за то, что позволил сотням мусульман воспользоваться автостоянкой своего немецкого магазина для совершения праздничной молитвы в день Ид аль-Фитр.

В интернете появились кадры, на которых верующие принимают участие в молитве, придерживаясь мер социального дистанцирования.

«Мы провели праздничную молитву как народ под открытым небом с 700 людьми», - заявила Исламская община «Милли Герюш» (IGMG), которая организовала это мероприятие.

«Мы хотели бы выразить нашу благодарность полиции Вецлара, органу регулирования Вецлара, IKEA Вецлара и другим, которые сделали возможной эту необычайную молитву. Счастливого праздника», - говорится в сообщении, размещенном на странице группы IGMG в Facebook.

В былые годы мусульманская община проводила свои праздничные молитвы в здании мечети, однако в этом году собрание такого большого количества людей в мечети невозможно, если только не нарушать меры социального дистанцирования. Именно поэтому община обратилась к IKEA, автомобильная стоянка в магазине которой является одним из самых просторных общественных пространств в Вецларе. IKEA дала согласие и мусульмане совершили молитву.

К слову, Миллю Герюш (Millî Görüş, “Национальное видение”) это по сути религиозно-политическое движение, основанное еще в 1969 году ветераном турецкой исламистской политики Нежметдином Эрбаканом. На сегодняшний день движение является ведущей организацией турецкой диаспоры в Европе и одной из крупнейших исламских организаций Запада.

Забавно также, что основатель IKEA — Ингвар Кампрад — был в свое время активным членом шведского нацистского движения. Сегодня организации, основанные турецким национал-исламистом Эрбаканом и шведским ультранационалистом Кампрадом, пересекаются самым парадоксальным образом.