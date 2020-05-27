Египетские врачи обвиняют правительство в крахе системы здравоохранения

Крупнейший медицинский профсоюз Египта обвинил правительство в том, что оно ведет систему здравоохранения к краху и халатности, что приводит к увеличению числа погибших врачей, работающих на передовых рубежах лечения пациентов с COVID-19.

По данным Египетского медицинского синдиката (ЕМС), по меньшей мере 19 египетских врачей умерли и около 350 заражены коронавирусом.

По официальным данным, от COVID-19 скончались 783 человека из почти 18 000 выявленных случаев в Египте.

В резком заявлении, опубликованном в понедельник, синдикат заявил, что «возлагает на министерство здравоохранения полную ответственность за рост числа смертей и инфекций среди врачей из-за его халатности ... что равносильно смерти из-за неисполнения обязанностей».

Профсоюз предупредил о «полном крахе» системы здравоохранения из-за сбоев министерства во время пандемии.

«Синдикат предупреждает, что система здравоохранения может полностью развалиться, что приведет к катастрофе, затрагивающей всю страну, если халатность министерства здравоохранения и бездействие в отношении медицинского персонала не будут устранены», - говорится в заявлении.

Синдикат, представляющий тысячи врачей, призвал "исполнительную, судебную и законодательную" ветви власти заставить министерство здравоохранения выполнить его требования.

Эти требования включают в себя предоставление всем врачам средств индивидуальной защиты (СИЗ), обучение работе со случаями коронавируса и тестирование для тех, у кого были симптомы, или кто контактировал с инфицированными людьми.

В последние годы египетские больницы серьезно пострадали от бегства врачей за границу, в то время как передовой персонал столкнулся с проблемой нехватки медикаментов и средств защиты, что повышает риск заражения.

Заявление ЕМС прозвучало после того, как 32-летний доктор Валид Яхья скончался в субботу, не сумев найти койку в изоляционном госпитале.

Заместитель министра здравоохранения Ахмад аль-Субки заявил местной прессе на прошлой неделе, что 17 изоляционных больниц, зарезервированных для новых пациентов с коронавирусом, достигли своей максимальной вместимости в начале месяца.

Коллега Яхьи, работавший в той же каирской больнице, подал в отставку в знак протеста.

В широко распространенном онлайн-сообщении коллега обвинил министерство здравоохранения в том, что оно не лечило Яхью, как только у него появились симптомы вируса.

При этом в последние недели Египет направил медицинскую помощь в такие страны, как Китай, Италия и США, что вызвало недовольство многих медицинских работников, которые говорят, что в стране не хватает СИЗ для своих врачей.