Мусульманка стала первой британской судьей в хиджабе

Британская пресса сообщила во вторник, что мусульманка стала первой судьей в Великобритании, который носит хиджаб, после того, как она была назначена заместителем окружного судьи в округе Мидлендс на прошлой неделе.

40-летняя Рафия Аршад, выросшая в Йоркшире на севере Англии, до своего продвижения по службе занималась адвокатской деятельностью.

Аршад рассказала, что как женщина из рабочего класса и этнического меньшинства она всегда думала, что «люди, которые были похожи на меня», не имели возможностей для построения карьеры. Тем не менее ее продвижение по карьерной лестнице оказалось успешным.

Мать троих детей говорит, что теперь хочет «убедиться, что голос разнообразия слышен громко и отчетливо», согласно комментариям, которые она сделала для газеты «Метро».

«Это определенно больше меня, я знаю, что это касается не только меня. Это важно для всех женщин, не только для мусульманок, но особенно важно для мусульманок», - сказала она.

«Это странно, потому что это то, над чем я работаю уже много лет, и я всегда представляла, что буду в полном восторге, когда узнаю об этом.

«Я был счастлива, но счастье, которое от других людей, разделяющих это, намного больше.

«Мне приходит много электронных писем от людей, мужчин и женщин. Выделяются письма от женщин, в которых говорилось, что они носят хиджаб, и они думали, что даже не смогут стать адвокатом, не говоря уже о судье.»

В качестве адвоката Аршад занималась вопросами личного права, принудительных браков, калечащих операций на женских половых органах и дел, связанных с вопросами исламского права. Она также является автором известной книги по исламскому семейному праву (Islamic Family Law).