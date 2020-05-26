Агония кемалистских фанатиков

Не так давно мусульман Дагестана и не только потрясла история с трансляцией 9 мая из динамиков мечетей этой республики советских военных песен. Но нечто подобное произошло недавно и в Турции, а именно в Измире.

Только не по инициативе властей - хакеры взломали сервер Управления по делам религии (Диянет) и подменили азан на музыку, трансляция которой была включена из динамиков центральной мечети.

Нашлись и те, кто в священный для мусульман месяц Рамадан решил солидаризироваться с негодяями. Причем, не какие-то неформальные группки крайних сенкуляристов - исламофобов, а политики национального масштаба. Среди них оказалась Бану Оздемир (на фото), являющаяся одной из ключевых фигур измирского отделения Народно-Республиканской Партии (CHP), которая разместила у себя соответствующее видео в одобрительном контексте.

Сейчас Оздемир задержана в рамках расследования полицией этого дела, но надо сказать, что серьезные вопросы к ней были уже давно. В частности, в свое время она солидаризировалась с YPJ - женским боевым крылом курдско-коммунистических YPG/PKK, террористических организаций, против которых Турция ведет войну и которые ведут войну против Турции.



В этой связи возникают серьезные вопросы.

CHP является партий, основанной Мустафой Кемалем, которая позиционирует себя как поборника его наследия и идей. Как относился к Исламу Кемаль, конечно, знают, и идейные фанаты его культа, и его идейные противники из числа сознательных мусульман. Но при этом для большинства турок он остается неприкосновенным символом как лидер национально-освободительной борьбы против интервентов в 20-е годы прошлого века и создатель Турецкой Республики на обломках Османского халифата.

Чтобы предотвратить гражданскую войну и раскол турецкой нации на два непримиримых лагеря, руководство происламских сил Турции, прекрасно понимая, кто такой Кемаль, но понимая и то, чем чреваты попытки свержения его культа, решило не трогать его, делая акценты на том его наследии, что объединяет турок. В частности, отдавая предпочтение его заявлениям раннего периода, когда он позиционировал себя как мусульманин и призывал к защите мусульманских земель и т.п.

Это дало хороший шанс и руководству самой CHP избавиться от репутации антиисламской партии и даже начать борьбу за голоса части консервативного мусульманского электората, по тем или иным причинам разочаровавшегося в правящей партии (AKP). Прошлогодний крупный успех CHP на выборах в Стамбуле стал следствием именно этого, так как новоизбранный мэр Экрем Имамоглу подчеркивал свою исламскую религиозность и обращался в том числе и к религиозному электорату.

На этом фоне скандал с Оздемир отбрасывает CHP к тому состоянию, которое мы описывали четыре года назад (https://golosislama.com/news.php?id=29491), констатируя ее превращение из общенациональной в партию сектантского меньшинства. Фанатичный кемализм, поднимающий на щит именно антиисламскую составляющую наследия Кемаля, сегодня агонизирует, потому что она совершенно невостребована большинством населения Турции, где в целом удалось придти к консенсусу между происламскими и светскими кругами на основе уважения исторического и культурного наследия нации.

Поэтому CHP придется определяться - это партия таких как Оздемир, выражающая чаяния ненавистников Ислама, или это партия, от лица которой Имамоглу обращался и к светским, и к религиозным туркам?