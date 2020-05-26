В Дагестане срочно строят новые госпитали для больных COVID-19

В дагестанском Каспийске на территории центральной городской больницы готовят площадку под строительство госпиталя для больных COVID-19. Об этом сообщают «Кавказ.Реалии» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

К работам по подготовке территории военные строители приступили 25 мая. Сейчас они вывозят строительный мусор от снесенных старых построек, выравнивают территорию, провели коммуникации.

"Через день уже должны заливать бетон для фундамента здания", - рассказали в пресс-службе мэрии Каспийска.

Ожидается, что в Каспийск для строительства госпиталя на 62 койки прибудут 700 военных строителей-специалистов.

В Дербенте также завершается подготовка площадки под строительство. Госпиталь также будет возведен на территории центральной городской больницы. Еще одно медучреждение будет построено в Хасавюрте.

Инфекционные госпитали возводятся по проекту Министерства обороны России в рамках поручения президента Владимира Путина. Сообщается, что строительство займет не более двух месяцев. Все оборудование для лаборатории будет оснащено аппаратурой компьютерной томографии, ИВЛ, лабораторным модулем и так далее.

В общем, могут, когда хотят. Понадобился коллапс всей медицинской системы в Дагестане и массовые смерти, чтобы президент прикрикнул на структуры, которые должны были заниматься этим сами и заранее.