Мьянма отчиталась перед Гаагой о том, что она сделала для исправления ситуации с рохинджа

Мьянма представила свой первый доклад в Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, о шагах, предпринятых для предотвращения геноцида мусульман-рохинджа, заявил в понедельник верховный суд ООН.

В январе МУС вынес предварительное постановление о том, что Мьянма должна принять «все возможные меры» для прекращения геноцида рохинджа и обязана регулярно отчитываться перед судом.

Дело было возбуждено африканским мусульманским государством Гамбия, и в декабре состоялось слушание, на котором бывший гражданский лидер и «символ демократии» Аунг Сан Су Чжи представила дело Мьянмы.

Между тем один миллион рохинджа томится в лагерях в соседнем Бангладеш после жестокого подавления вооруженными силами Мьянмы в 2017 году, в то время как еще 600 000 рохинджа остаются в юго-западном штате Ракхайн в Мьянме.

«22 мая 2020 года Мьянма представила первый доклад, указанный в Приказе Международного Суда о временных мерах от 23 января 2020 года», - говорится в сообщении МУС, не предоставляя дополнительных подробностей.

Содержание доклада Мьянмы, копия которого должна быть отправлена ​​в Гамбию, будет оставаться конфиденциальной до тех пор, пока судьи не решат обнародовать ее, сообщили агентству Agence France-Presse (AFP) в суде.

Однако группы рохинджа заявили, что Мьянма «не предприняла никаких существенных шагов» для улучшения ситуации в Ракхайне с момента принятия решения МУС в январе.

«Не заблуждайтесь - геноцид против рохинджа продолжается в Мьянме», - сказал Тун Кхин, президент организации рохинджа в Великобритании.

Он сказал, что «женщины, мужчины и дети продолжают страдать от адского существования» в Ракхайне.

Тун Кхин призвал МУС как можно скорее обнародовать отчет и призвал международное сообщество «удвоить свое давление на Мьянму» для выполнения временных мер суда.

В единогласном решении МУС в начале этого года отклонил доводы лауреата Нобелевской премии мира Аунг Сан Су Чжи о том, что масштабы преступлений против рохинджа могли быть преувеличены, и что это было внутренним делом страны.

Суд удовлетворил ходатайство Гамбии о чрезвычайных мерах в ожидании полного судебного разбирательства, которое может занять годы, и заявил, что рохинджа в Мьянме "остаются крайне уязвимыми".

Мьянме было приказано отчитаться через четыре месяца, а затем каждые шесть месяцев после этого. Также было приказано не уничтожать никаких доказательств преступлений против рохинджа.