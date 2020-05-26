Палестина снимает карантин

Палестинская администрация прекращает двухмесячный локдаун на оккупированном Западном берегу, заявил премьер-министр ПА Мухаммад Штайех в понедельник после неуклонного снижения числа новых случаев заболевания COVID-19.

Со вторника магазины и предприятия будут работать в обычном режиме, а государственные служащие вернутся на работу после праздника Ид аль-Фитр в среду, сказал Штайех на пресс-конференции.

Мечети, церкви и общественные парки также будут вновь открыты, хотя и с социальными мерами дистанцирования. Общественный транспорт возобновит свою работу.

Кафе и рестораны будут открыты, но в ближайшие дни будут объявлены ограничения, добавил он.

«Ослабление мер и постепенное возвращение к нормальной жизни принимаются с осторожностью», - сказал Штайех, предупредив, что увеличение числа случаев может привести к восстановлению ограничений.

Палестинская администрация на Западном берегу в марте объявила чрезвычайное положение, чтобы попытаться подавить распространение COVID-19.

На оккупированном Западном берегу и в Газе было зарегистрировано более 400 случаев, три из которых погибли.

В Газе, контролируемой конкурирующим правительством под руководством ХАМАС, смягчение мер началось несколько недель назад.

Локдаун на Западном берегу должен был сохраняться до 5 июня, но был прекращен досрочно в связи с тем, что в последние недели обнаруживают все меньше случаев заражения.