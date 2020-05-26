Ашраф Гани пообещал ускорить освобождение пленных талибов

Президент Афганистана Ашраф Гани пообещал ускорить освобождение заключенных талибов*, приветствуя решение Талибана о трехдневном прекращении огня во время празднования Ид аль-Фитр.

«Как ответственное правительство мы делаем еще один шаг вперед - я объявляю, что ускорю освобождение заключенных талибов», - сказал Гани в своем послании по поводу Ид в воскресенье.

Выступая в президентском дворце в Кабуле, Гани также призвал талибов как можно скорее добиться освобождения афганских силовиков, которых они удерживают.

Освобождение до 5000 заключенных талибов и 1000 задержанных афганских сотрудников службы безопасности упоминалось в качестве «меры укрепления доверия» в соглашении, подписанном между талибами и США в конце февраля в Дохе.

Это было также предварительным условием, установленным талибами для присоединения к внутриафганским переговорам, но все усилия затормозились из-за разногласий по поводу обмена заключенными.

Талибан хочет, чтобы 5000 его заключенных были освобождены за один раз - требование, которое Кабул до сих пор отказывался выполнять.

Позитивное развитие событий произошло в субботу, когда талибы объявили о трехдневном прекращении огня на время празднования Ида.

В заявлении движения Талибан также было указано, что его бойцы должны воздерживаться от проникновения в районы правительства, и говорится, что кабульским силам не разрешается входить в территории, находящиеся под их контролем.

Гани приветствовал предложение группы о прекращении огня и приказал своим силам также соблюдать его.

Специальный представитель США в Афганистане Залмай Халилзад, который выступил посредником в соглашении от 29 февраля, в субботу заявил в Твиттере, что Вашингтон приветствует «решение талибов соблюдать режим прекращения огня во время Ида, а также заявление афганского правительства о взаимном ответе и объявлении о собственном прекращении огня».

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