В Саудовской Аравии отменяют комендантский час - везде, кроме Мекки

Саудовская Аравия начнет ослаблять ограничения на передвижение по всей стране, за исключением священного города Мекка, с 21 июня.

На первом этапе, который начинается в четверг, 24-часовой комендантский час будет изменен до 15:00 — 6:00, а запреты на поездки внутри страны, проведение молитв в мечетях и посещение рабочих мест в государственном и частном секторах будут отменены с 31 мая.

В Мекке продолжит действовать круглосуточный комендантский час, и ожидается, что он будет сокращен только с 21 июня, когда время комендантского часа будет изменено на 15:00 - 6:00, и разрешат молитвы в мечетях.



Хадж и Умра по-прежнему приостановлены.

Согласно заявлениям правительства, инструкции по физическому дистанцированию все еще необходимы, а собрания более 50 человек будут по-прежнему запрещены.

Также будут разрешены некоторые виды экономической и коммерческой деятельности, в том числе в оптовых и розничных магазинах, а также в торговых центрах и кафе.

Но другие предприятия, такие как салоны красоты, парикмахерские, спортивные и оздоровительные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, останутся закрытыми из-за трудностей с соблюдением правил физического дистанцирования.