"Нас с китайцами полтора миллиарда" - новая установка Пекина и Москвы

У сербских националистов есть поговорка: "Нас с русскими триста миллионов" и ироничное добавление к ней "а без русских - полкамьона".

Сегодня население Китая составляет чуть меньше 1,4 миллиарда, России чуть больше 100 миллионов. Если сложить, как раз получится полтора миллиарда, что позволит путинским ура-патриотам заявлять: "нас с китайцами полтора миллиарда", а людям с чувством юмора добавлять: "а без китайцев - шар для бильярда".

Шутки шутками, а последние заявления из Пекина и Москвы можно рассматривать как призывы к созданию именно такого китайско-российского союза для совместного участия в новой холодной войне против США. О возможности начала такой войны вчера в Пекине говорил министр иностранных дел КНР Ван И, обвинивший США в том, что они пытаются возложить ответственность за глобальную пандемию коронавируса на Китай и вообще ведут агрессивную политику против него.

Китай и Россию китайский министр назвал "крепостью, противостоящей разрушительным силам", в частности, в том, что касается "фальсификации итогов Второй мировой войны". Какое отношение споры об этих итогах имеют к к Китаю и тем более к возникшему в Ухане коронавирусу, информацию о распространении которого Пекин не просто несколько месяцев скрывал от мира, но и блокировал ее распространение по линии ВОЗ, китайский борец с американским империализмом не пояснил.

Подыграть китайскому старшему товарищу решил председатель путинской Государственной думы Вячеслав Володин. Он заявил, что "США идут на крайности, которые себе ранее не позволяли, как в отношении Китая, так и в отношении России", потому что (внимание!) "Россия обогнала США в военно-технологическом развитии, а Китай стал обгонять их в экономике и технологическом развитии".

Про Китай спорить не будем, а вот заявления о том, что путинская Россия обогнала Америку в военно-технологическом развитии как сейчас принято говорить доставляют на фоне разноса турецкими беспилотниками российских подшефных сперва в Сирии и особенно в Ливии. Как американцы покрошили в капусту пригожинское пушечное мясо под Дейр аз-Зорром нечего и вспоминать.

Так что, действительно, чтобы потягаться силами с США только и остается, что прислониться к старшему брату.

Однако у Китая с его реальными экономическими успехами хотя бы есть запас прочности, что для холодной войны с США, что демографический запас прочности в случае ее перерастания в войну горячую - ведь потеряй он даже 90% своего населения, оставшегося все равно будет больше, чем сейчас в России.

А вот на какой экономический и демографический запас прочности при таком сценарии рассчитывают в Кремле - сугубо риторический вопрос. Как и то, зачем все эти игры в геополитику нужны российскому народу.