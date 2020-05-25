Атаки 11 сентября и таинственный Мусаед Ахмед аль-Джарра

В США разгорается нешуточный скандал, способный пролить немного света на таинственное до сих пор дело об атаках 11 сентября.

Группа родственников жертв этих атак устами своего спикера Бретта Иглсона обвинила правительство США в сокрытии информации об одном из их возможных организаторов в угоду своим саудовским союзникам.

Речь идет ни много, ни мало о саудовском дипломате Мусаеде Ахмеде аль-Джарре (на фото), который с середине 90-х годов и до 2005 года возглавлял отдел исламских отношений в посольстве Саудовской Аравии в США. Впервые утверждения о его возможной причастности к атакам 11 сентября появились в секретных материалах расследования ФБР в 2012 году.

До самого недавнего времени его имя не раскрывалось и в публичных материалах он фигурировал анонимно. Генеральный прокурор США Уильям Барр дважды возражал против обнародования его имени, заявляя, что оно представляет собой государственную тайну. Со схожими возражениями выступали и представители других ведомств, включая ЦРУ и Департамент Юстиции, однако, недавно оно все же было раскрыто вместе с ранее секретными материалами расследования.

Теперь родственники жертв атак и многочисленные конспирологи, а также исламофобы обвиняют три разнопартийные администрации США (Буша, Обамы и Трампа) в сговоре со своими саудовскими союзниками против американских граждан.

Однако у этой загадки может быть другая разгадка, которая не приходит в голову подобным конспирологам. Так, из опубликованных материалов видно, что еще на стадии расследования внутр ФБР существовали его сотрудники, которые считали обвинения в адрес Джарры спекулятивными. А в этом случае огласки его имени они могли не хотеть во избежание международного скандала и предъявления им претензий за необоснованные обвинения с многомиллионными суммами компенсаций.

Кроме того, в случае если обвинения в адрес Джарры действительно спекулятивны, где гарантия того, что и аналогичные обвинения против других участников не шиты белыми нитками? Поэтому, в данном случае развал одного обвинения мог бы вызвать эффект домино и поставить под сомнение все расследование.

Другая конспирологическая версия заключается в том, что высокопоставленный сотрудник посольства страны - стратегического союзника (будем называть вещи своими именами - саттелита) США на их территории скорее мог действовать во исполнение план спецслужб двух стран, чем против интересов США. А тогда его встречи с предполагаемыми организаторами и участниками этих атак уже начинают выглядеть совсем в ином свете.

Так что, какую тут версию ни избери, получается, что американские силовики и чиновники прикрывают в первую очередь себя, а не саудитов в ущерб американским гражданам, в чем их обвиняют конспирологи-исламофобы.