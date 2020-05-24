Вот и закончился священный месяц Рамадан, прошедший в беспрецедентных условиях. Хвала Всевышнему Аллаху, мы встречаем, хоть и тоже в необычных условиях, наш великий Праздник — Ид-аль-Фитр, Ураза-Байрам.

Большинство из нас скорее всего не может отметить праздник так, как мы это делали все предыдущие годы. Тем не менее, праздник есть праздник, и да не будет он омрачен ничем.

Коллектив «Голоса Ислама» поздравляет всех верующих с праздником Ид аль-Фитр. Да примет Аллах от нас и от вас наше поклонение и наши благие дела, наш пост и наши молитвы. Дай Аллах прощение грехов всем нашим братьям и сестрам, встречающим этот светлый день в столь темные времена. Амин!

Ид мубарак!