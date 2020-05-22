Узбекистан: амнистия по случаю праздника разговения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 258 заключенных по случаю праздника Ид аль-Фитр (который в Узбекистане называется Рамазан хайит), знаменующего окончание священного месяца Рамадан.

Об этом сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.

«Принимая во внимание решение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2020 году первого дня Рамазан хайита с 24 мая – воскресеньем, 24 мая 2020 года отметить в стране как праздник Рамазан хайит», — говорится в президентском постановлении, опубликованном УзА.

Как и во всем мире, с учетом пандемии коронавируса, празднование в Узбекистане будет «проводиться дома, в кругу семьи, в атмосфере взаимопонимания и согласия». Совету министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам (администрациям) областей и Ташкента совместно с профильными комитетами и организациями поручено проследить, чтобы празднование проводилось в «соответствии с национальными и религиозными традициями», но с соблюдением требований карантина.

Согласно указу «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления», по случаю предстоящего праздника помилованы 258 заключенных. 16 человек полностью освобождены от отбывания основного наказания, 101 — от отбывания наказания условно-досрочно, еще 24 заключенным наказание заменено более мягким, а 117 — сокращены сроки.

Среди помилованных семеро мужчин старше 60 лет, семеро граждан иностранных государств, одна женщина, 164 участника запрещенных организаций. Министерствам и ведомствам поручено помочь в социальной адаптации освобожденных.

Амнистии заключенных по случаю различных праздников стали определенного рода традицией в правление Мирзиёева.