В Ливии захвачены и уничтожены российские системы ПВО «Панцирь»

В результате недавней воздушной поддержки турецких военных, ливийская армия, признанного ООН правительства «Национального согласия», сумела не только освободить значительные территории и захватить стратегический важную базу Аль-Ватия, но и уничтожить российскую систему противовоздушной обороны «Панцирь», а также вывести из строя электронную систему глушения, которые являлись двумя важными факторами превосходства боевиков, на которые опиралось ополчение отставного генерала Халифы Хафтара в его войне против ливийского правительства.

Интенсивная поддержка правительственных сил Ливии со стороны турецких советников, а также беспрецедентные воздушные операции беспилотников, поддержавшие наземные операции ливийских правительственных сил, подкрепленных сирийскими повстанцами, привели к срыву авантюрных планов союзников Хафтара. Как известно за планами Хафтара стояло руководство Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта, российские ополченцы «ЧВК Вагнера» и французские военные советники.

По мнению военных экспертов, одной из причин последних поражений мятежников является то, что турецкие военно-морские силы взяли под плотный контроль воздушное пространство над районами боевых действий в Ливии. Для этого были задействованы несколько турецких фрегатов, на которых имеется мощная система противовоздушной обороны средней дальности, которая была задействована для уничтожения летательных аппаратов противника.

Расчистив таким образом небо, турецкие военные получили возможность более широкого применения своих ударных дронов, которые ранее показали свою высокую эффективность в Сирии против армии диктатора Асада.

Интенсивным атакам беспилотников подверглись любые передвигающиеся по магистралям транспортные средства противника, таким образом лишив снабжения топливом и боеприпасами находящиеся на передовой линии подразделения боевиков и их наемников. Это лишило сил Хафтара проведение каких-либо активных операций против правительственных военных формирований.

В настоящее время, попытка захватить столицу Ливии Триполи и западные регионы страны боевиками Хафтара полностью провалилась.