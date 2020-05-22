Талибы остаются привержены мирному договору с США - лидер талибов

Лидер движения «Талибан»* заявил в среду, что его группа остается привержена знаменательному договору с США, несмотря на то, что ее обвинили в организации сотен нападений в Афганистане с момента подписания соглашения в феврале.

Мулла Хайбатулла Ахунзаде в послании, опубликованном перед праздничным днем ​​Ид аль-Фитр, призвал Вашингтон «не упускать» возможность, предложенную соглашением, и покончить с самой длительной войной в истории США.

«Исламский эмират привержен соглашению, подписанному с Америкой, и призывает другую сторону выполнить свои обязательства и не допустить, чтобы эта критическая возможность была упущена», - сказал мулла Хайбаттула в своем заявлении.

«Я призываю американских должностных лиц не допускать, чтобы кто-либо мог воспрепятствовать, отсрочить и в конечном итоге сорвать это международно-признанное двустороннее соглашение», - добавил лидер талибов.

США вывести войска

После нескольких месяцев переговоров 29 февраля талибы и США подписали соглашение, согласно которому Вашингтон выведет все свои войска к следующему году в обмен на гарантии безопасности.

Напомним, что после нескольких месяцев переговоров 29 февраля талибы и США подписали соглашение, согласно которому Вашингтон выведет все свои войска к следующему году в обмен на гарантии безопасности.

Соглашение предусматривало переговоры между кабульской администрацией и талибами о достижении прочного мира, но они были отложено из-за того, что обмен заключенными - ключевая часть соглашения - не был полностью выполнен.

Так называемые внутриафганские переговоры были также отложены из-за лидерской вражды между президентом Ашрафом Гани и его соперником Абдуллой Абдуллой. На прошлой неделе они подписали соглашение о разделении власти, которое должно продвинуть мирный процесс вперед.

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