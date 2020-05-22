Сын Джамаля Хашакджи заявил, что прощает убийц отца

Сын убитого саудовского журналиста Джамаля Хашакджи опубликовал в Твиттере заявление о том, что он прощает убийц своего отца.

В заявлении, опубликованном в пятницу, Салах Хашакджи сказал, что его семья прощает тех, кто лишил оппозиционного журналиста жизни в 2018 году, когда тот посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

«В эту благословенную ночь благословенного месяца (Рамадана) мы помним слова Аллаха: если человек прощает и примиряет, его ждет награда от Аллаха».

«Поэтому мы, сыновья мученика Джамаля Хашакджи, стремясь к награде от Всемогущего Аллаха, объявляем, что прощаем тех, кто убил нашего отца», - добавил он.

Напомним, что Джамаля Хашакджи в последний раз видели в консульстве Саудовской Аравии, куда он вошел, чтобы получить необходимые документы для своей свадьбы. Его тело было расчленено и вынесено из здания, а его останки до сих пор не найдены.

Убийство вызвало глобальный скандал. Некоторые западные правительства, а также ЦРУ заявили, что журналист был убит по приказу наследного принца Мухаммада бин Салмана (МБС).

Чиновники Саудовской Аравии говорят, что МБС не играл никакой роли, хотя сам принц в сентябре 2019 года указал на свою личную ответственность, заявив, что ужасное убийство «произошло под моим контролем».

Саудовская Аравия в декабре прошлого года приговорила пять человек к смертной казни и троих к тюремным срокам. Подозреваемые были преданы секретному суду в Эр-Рияде.

Судебные процессы были осуждены Организацией Объединенных Наций и правозащитными группами. Специальный докладчик ООН по внесудебным казням без надлежащего судебного разбирательства или произвольным казням Агнес Калламард обвинила Саудовскую Аравию в "издевательстве" над справедливостью, так как организаторы убийства смогли выйти на свободу.

Однако Салах Хашакджи сказал о декабрьском вердикте: «Это было честно по отношению к нам и справедливость достигнута».

Напомним, что смертные приговоры в Саудовской Аравии могут быть смягчены, если семья жертвы помилует преступника, но неясно, произойдет ли это в данном случае.